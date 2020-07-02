Базы отдыха в Забайкалье с 4 июля возобновят работу

ЧИТА, 2 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое разрешает базам отдыха с 4 июля возобновить работу, прерванную из-за пандемии коронавируса, сообщила в четверг журналистам пресс-служба правительства региона.

"Александр Осипов подписал постановление, регламентирующее работу баз отдыха с 4 июля. В документе перечислены некоторые меры при организации работы баз отдыха на территории края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Согласно документу, ограничения будут сняты с баз, на которых есть временное жилье с отдельным входом в каждый номер. "Владельцам таких баз отдыха необходимо подготовить помещения с использованием дезинфицирующих средств, очисткой систем вентиляции, кондиционеров, установить в холлах и в местах общего пользования дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук, создать пятидневный запас дезинфицирующих средств, масок, перчаток", - подчеркнули в пресс-службе.

Постановление также обязывает базы отдыха расставить на пляже шезлонги, раздевалки и кулеры с соблюдением социального дистанцирования.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 3 212 случаев заражения коронавирусом, выписаны 3 212 человек, 42 пациента умерли. С конца мая в регионе работают бригады московских врачей, которые помогают местным медикам в борьбе с коронавирусом. С 6 июня в Чите функционирует мобильный военный госпиталь.