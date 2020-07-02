{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Базы отдыха в Забайкалье с 4 июля возобновят работу

Шезлонги, раздевалки и кулеры должны быть расставлены с учетом социальной дистанции

ЧИТА, 2 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое разрешает базам отдыха с 4 июля возобновить работу, прерванную из-за пандемии коронавируса, сообщила в четверг журналистам пресс-служба правительства региона.

"Александр Осипов подписал постановление, регламентирующее работу баз отдыха с 4 июля. В документе перечислены некоторые меры при организации работы баз отдыха на территории края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Согласно документу, ограничения будут сняты с баз, на которых есть временное жилье с отдельным входом в каждый номер. "Владельцам таких баз отдыха необходимо подготовить помещения с использованием дезинфицирующих средств, очисткой систем вентиляции, кондиционеров, установить в холлах и в местах общего пользования дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук, создать пятидневный запас дезинфицирующих средств, масок, перчаток", - подчеркнули в пресс-службе.

Постановление также обязывает базы отдыха расставить на пляже шезлонги, раздевалки и кулеры с соблюдением социального дистанцирования.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 3 212 случаев заражения коронавирусом, выписаны 3 212 человек, 42 пациента умерли. С конца мая в регионе работают бригады московских врачей, которые помогают местным медикам в борьбе с коронавирусом. С 6 июня в Чите функционирует мобильный военный госпиталь.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичПандемия коронавируса нового типа
За присвоение Магадану звания "Город трудовой доблести" проголосовали 10 тыс. человек
Губернатор региона Сергей Носов отметил, что город "вложил в Победу очень много ресурсов, сил и жизней людей"
Читать полностью