{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Монголии зафиксировали вспышку чумы

У одного человека наблюдается легочная форма заболевания
Описание
© EPA-EFE/BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR, архив

УЛАН-БАТОР, 2 июля. /ТАСС/. Власти Монголии за последние сутки зарегистрировали два случая заболевания чумой в западной части страны. Об этом сообщило в четверг агентство Montsame.

По его сведениям, вспышка произошла в аймаке (административно-территориальная единица, эквивалентна провинции - прим. ТАСС) Ховд. У одного человека наблюдается легочная форма заболевания.

На территории аймака введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены. Местная эпидемиологическая служба приступила к проверке с целью выявления возможных дополнительных случаев заболевания чумой и пресечения риска ее распространения.

Теги
Монголия
Голосование по поправкам в конституцию
В Калмыкии поправки к Конституции РФ поддержало 84% проголосовавших
Явка в регионе составила 73%
Читать полностью