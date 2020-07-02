Над Токио пролетел метеор

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Жители Токио и прилегающих районов минувшей ночью могли наблюдать полет метеора, многие из них слышали звук, похожий на взрыв. Как заявил в четверг на пресс-конференции в столице генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, власти сейчас собирают информацию на этот счет, никакого ущерба не зафиксировано.
"Мы в курсе, что появились подобные сообщения. Мы сейчас собираем информацию на этот счет. На данный момент никакого ущерба не зафиксировано", - сказал он.
Пользователи Twitter в Японии выложили видео, на которых запечатлен яркий светящийся объект шарообразной формы. Они также рассказали, что около 02:30 (20:30 1 июля мск) слышали звук взрыва, в некоторых домах дрожали стекла.
Social media lights up in Japan as shooting star explodes over Tokyohttps://t.co/5I3L8lhbRm— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) July 2, 2020
Как отмечает агентство Kyodo, полет метеоров над Японией фиксируют несколько раз в месяц. Однако звук взрыва во время прохождения через атмосферу, который слышно на земле, является крайне редким явлением.