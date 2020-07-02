В Магаданской области продлили режим повышенной готовности до августа

ТАСС, 2 июля. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в регионе подписал указ о продлении режима повышенной готовности до 1 августа. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.
Режим повышенной готовности введен в Магаданской области с 18 марта. В частности, он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости. Изначально действие режима на территории региона должно было завершиться 23 июня, но потом его продлили до 1 июля.
"Губернатор Сергей Носов подписал указ <...>. Режим функционирования "Повышенная готовность" на территории Магаданской области продлен до 00:00 1 августа 2020 года (31 июля 16:00 мск)", - сообщили в пресс-службе правительства.
По данным пресс-службы правительства, в случае улучшения или ухудшения эпидемической обстановки в регионе режим может быть отменен или продлен досрочно.
Всего в Магаданской области зарегистрировано 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа пациентов 421 человек вылечился, трое умерли. С 22 июня регион перешел на второй этап выхода из режима самоизоляции. В области частично открылись предприятия общественного питания, культурные и спортивные учреждения. Но уже 1 июля в регионе был зафиксирован рекордный для Колымы суточный прирост заболевших - 42 человека, сегодняшний прирост также составил 42 заразившихся.