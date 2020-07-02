В Магаданской области продлили режим повышенной готовности до августа

ТАСС, 2 июля. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в регионе подписал указ о продлении режима повышенной готовности до 1 августа. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

Режим повышенной готовности введен в Магаданской области с 18 марта. В частности, он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости. Изначально действие режима на территории региона должно было завершиться 23 июня, но потом его продлили до 1 июля.