Исследование: почти треть россиян в этом году планируют провести отпуск дома

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Порядка 63% россиян отметили, что пойдут в отпуск в этом году, еще 17% не планируют его брать, а 20% пока не определились. При этом почти треть (27%) хотят провести отпуск дома, свидетельствуют результаты исследования российской платформы поиска работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, 22% респондентов проведут свой отпуск на даче, 19% будут путешествовать по стране на автомобиле. Еще 17% опрошенных собираются провести отдых на природе, 13% планируют поехать в санатории или дома отдыха внутри страны. Только 16% россиян собираются отдохнуть за границей.

Говоря о причинах отказа от отпуска, 46% заявили, что им не хватает средств, 21% сообщили об отсутствии желания это делать. Уже брали отпуск в этом году 19% респондентов.

По словам большинства работающих россиян (73%), в их организации нет правил относительно отпусков в 2020 году. Однако 5% признались, что в их компаниях существуют предписания по посещению стран (например, нельзя выезжать за рубеж или в определенные страны). Еще 4% сообщили, что есть указания по карантинным мерам по выходу из отпуска.

Отвечая на вопрос, переживают ли респонденты за свое здоровье из-за перемещений в отпуске, больше трети (36%) отметили, что опасения есть, но в отпуск хочется сильнее, 37% не боятся угрозы, а 7% опрошенных, наоборот, беспокоятся за свое здоровье.

Кроме того, в исследовании говорится, что в случае трудоустройства 17% не работающих в настоящий момент россиян также планируют пойти в отпуск, 61% не пойдут, а 22% еще не решили этот вопрос.

Отпуск в период самоизоляции

Исследование также показало, что в период самоизоляции более четверти (26%) трудоустроенных россиян брали отпуск. При этом, половина респондентов заявила, что отпуск был запланирован, а 32% отметили, что в отпуск их попросил уйти работодатель.

Подавляющее большинство респондентов (80%) сообщили, что брали оплачиваемый отпуск, в неоплачиваемый уходили 12%, еще 9% отметили, что воспользовались обеими опциями. В период самоизоляции во время отпуска 82% отдыхали дома, 22% провели его на даче, а 10% ездили в другой регион РФ.

Исследование проводилось среди более чем 5,8 тыс. пользователей платформы. Из них 45% занятых и 55% не работающих в настоящее время.