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Пандемия коронавируса нового типа

В лагере морской пехоты США на юге Японии выявили заражение коронавирусом

В командовании корпуса в Азиатско-Тихоокеанском регионе сообщили, что инфицированный "прибыл на Окинаву 19 июня и в настоящий момент изолирован"

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Один человек заразился новым коронавирусом в лагере корпуса морской пехоты США в южной префектуре Окинава. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице в Facebook командования корпуса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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"1 июля тест на заражение новым коронавирусом для положительный результат у человека, имеющего отношения к морской пехоте США, который находится в лагере "Мактьюриус" в префектуре Окинава", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что инфицированный "прибыл на Окинаву 19 июня и в настоящий момент изолирован".

20 июня сообщалось, что несколько человек заразились коронавирусом на авиабазе США Мисава в северной японской префектуре Аомори.

Теги
ЯпонияСШАПандемия коронавируса нового типа
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