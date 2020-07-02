В Саратовской области за поправки к Конституции РФ проголосовали 82,24% избирателей

ТАСС, 2 июля. Более 82% проголосовавших в Саратовской области поддержали внесение поправок в Конституцию РФ, 16,96% высказались против, сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

"По итогам обработки 100% протоколов явка в регионе составила 76,98%. За высказались 82,24%, против - 16,96% проголосовавших", - сказала собеседница агентства.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.