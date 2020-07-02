Во Владивостоке к 160-летию города отремонтировали фуникулер

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Фуникулер во Владивостоке, созданный в 1962 году после поездки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в США, капитально отремонтировали к 160-летию города, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

Только в двух российских городах работают фуникулеры - во Владивостоке и Сочи. Приморский фуникулер создан в 1962 году после того, как Хрущев провозгласил идею создания "советского Сан-Франциско". Ежегодно этот вид транспорта перевозит около 400 тыс. жителей и гостей Владивостока. Только с начала 2020 года горными вагончиками воспользовались более 76 тыс. раз.

"Мы очень старались завершить работы ко Дню города, и рады, что все у нас получилось. <…> Отмечу, что такого серьезного ремонта на фуникулере не проводили с 2004 года. Помимо косметического ремонта, на станциях был проведен ремонт машинного зала, железобетонных опор и рельсового пути. Администрация города сделала подарок Владивостоку, выделив средства на капитальный ремонт фуникулера", - сказала начальник фуникулера Светлана Латышева.

Весь июнь на фуникулере вели расширенные ремонтные работы. За месяц отремонтировали фасады верхней и нижней станций и вагонов, провели профилактический ремонт двигателя, а также заменили стальной трос. "Прежний отработал десять лет и, хотя был в прекрасном состоянии, требовал по техническим нормам замены. Новый доставили из Волгограда, он изготовлен на заводе "Северсталь", - разъяснила Латышева.

Специалисты укрепили и разрушавшиеся подпорные стены на нижней станции. "Долгое время стены разрушались, но в этом году нашлись средства на их реконструкцию", - добавила начальник фуникулера.

Вагончики традиционно окрашивают в синий и красный цвета. В последние годы их украшают праздничными рисунками в честь значимых для Владивостока событий. В день 160-летия города на одном из вагончиков изображены амурские тигры.

Эпоха трамваев

Владивосток может гордиться не только фуникулером, но и первыми на Дальнем Востоке трамваями. Они стали ходить по городу еще в 1912 году. "Тогда были закуплены пять неотапливаемых трамваев бельгийской фирмы. В вагонах были салоны для пассажиров первого класса и два тамбура в начале и конце для публики попроще", - рассказал старший научный сотрудник Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Дмитрий Рыкунов. Он уточнил, что проезд в салоне стоил восемь копеек, а в тамбурах - пять копеек. И это при средней зарплате служащего в 30-40 рублей.

"В 1928 году во Владивосток стали поставлять трамваи Мытищенского, а потом и Харьковского заводов - всего около 20 единиц. Качество их было плохим, в постановлении горисполкома за 1930 год говорится, что новые харьковские трамваи постоянно ломаются, в отличие от бельгийских", - рассказал Рыкунов.

Трамваи пользовались большой популярностью у жителей города. На них ездили и рабочие, и госслужащие, и военные средних чинов. В 1954 году во время визита на Дальний Восток Хрущев отмечал, что люди набиваются в вагоны и практически висят на площадках. По словам историка, в советское время проезд в трамвае стоил три копейки при средней зарплате в 120 рублей.

"С 1960 года началась реализация государственной программы развития Владивостока, в городе начали строить новые микрорайоны, открывать производства, развивалась и маршрутная сеть трамваев. Тогда появились более современные вагоны, их было достаточно много. Но золотая эпоха трамвайного и троллейбусного движения во Владивостоке пришлась на 1980-е и 1990-е годы. Было семь трамвайных маршрутов, в том числе загородных, к 1992 году в распоряжении города было около 140 вагонов", - сказал историк, отметив, что данный вид транспорта был популярен, в том числе из-за точного расписания и работы до позднего вечера.

Однако в 2000-е годы от трамваев стали отказываться. Стремясь избавить город от автомобильных пробок, большинство трамвайных путей демонтировали. Летом 2011 года трамваи перестали ходить по одной из центральных городских улиц - Светланской. "Период с 2000 по 2011 годы - конец эпохи трамваев во Владивостоке. До столетнего юбилея "дожил" только один маршрут", - отметил Рыкунов. За прошлый год трамваи города перевезли более 4,2 млн пассажиров.

Троллейбусы в городе

Троллейбусы во Владивостоке тоже появились раньше, чем в других городах Дальнего Востока. "Девятого января 1965 года пустили первый маршрут, по которому ходили двухдверные троллейбусы ЗиУ-5 вместимостью 120 человек. Было не менее девяти разных маршрутов", - отметил Рыкунов.

В 1980-е годы троллейбусный парк во Владивостоке насчитывал около 200 единиц. По 50 машин выходили на маршруты ежедневно, и новый транспорт регулярно закупался. Троллейбусы поставлялись разных модификаций, от разных заводов-изготовителей.

Под сокращение троллейбусы тоже попали в 2000-е годы, и от прежней сети осталось только два маршрута. По информации пресс-службы городской администрации, протяженность троллейбусных маршрутов во Владивостоке составляет 6,5 км, ежегодно этим видом электротранспорта пользуются более 1,3 млн человек.

Парк троллейбусов Владивостока в 2021 году пополнится десятью машинами, которые городу передаст правительство Москвы. Сейчас на два маршрута ежедневно выходят восемь-девять троллейбусов из 17, выпущенных в 2006-2016 годах.