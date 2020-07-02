Reuters: Weibo удалил аккаунт премьера Индии

ТАСС, 2 июля. Китайский сервис микроблогов Sina Weibo по просьбе индийского посольства в КНР удалил аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters .

В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

Вместо оружия — камни и палки с гвоздями. В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

По его информации, диппредставительство попросило об этом из-за напряженности в отношениях Пекина и Нью-Дели на фоне военного противостояния на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе.

Моди завел аккаунт в Sina Weibo в 2015 году во время визита в Китай. С тех пор в нем появилось 100 постов, у индийского премьера было 200 тыс. подписчиков.

На прошлой неделе власти Индии заблокировали 59 созданных в Китае компьютерных программ, включая видеохостинг TikTok, в целях "обеспечения конфиденциальности и безопасности индийских пользователей". Блокировка разработанных в Китае программ была мотивирована их "пагубным влиянием на суверенитет и безопасность страны".

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военными. По данным индийских военных источников, на которые ссылаются индийские СМИ, огнестрельное оружие не применялось - в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 ранены. Источники в индийской армии также утверждают, что около 45 китайских солдат были убиты и ранены.