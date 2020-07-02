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Эксперт: власти Китая могут усилить контроль над СМИ в Гонконге

Председатель Гонконгской ассоциации журналистов Крис Юн также не исключил, что власти могут ужесточить правила аккредитации для иностранных журналистов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 июля. /ТАСС/. Новый закон о защите национальной безопасности в Гонконге может стать инструментом для усиления контроля властей над прессой, в частности борьбы с распространением дезинформации. Такое мнение высказал в четверг в эфире радиостанции RTHK председатель Гонконгской ассоциации журналистов Крис Юн.

"В законе есть пункты, в которых говорится, что правительство будет регулировать, контролировать средства массовой информации, в том числе иностранные", - отметил он.

Эксперт не исключил, что некоторые публикации, в том числе статьи и интервью на острые темы, касающиеся проблем сепаратизма, терроризма, антигосударственной подрывной деятельности в Гонконге, могут рассматриваться как некое подстрекательство, пропаганда и считаться нарушением нового закона.

Крис Юн также не исключил, что власти могут ужесточить правила аккредитации для иностранных журналистов, работающих в Гонконге, который отличался высокой степенью свободы прессы.

Во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) КНР принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Этот юридический акт нацелен на предотвращение таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. На территории специального административного района идет формирование особых силовых органов.

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