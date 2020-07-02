В Госдуме попросили разрешить продажу продуктов в тару покупателей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в четверг обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть проект о санитарно-эпидемиологических правилах и разрешить организациям торговли продавать продукты в тару покупателей. Текст запроса имеется в распоряжении ТАСС.

"Комитет полагает необходимым отметить несоответствие предлагаемого в проекте постановления подхода приоритетам государственной политики в сфере обращения с отходами и просит вас рассмотреть возможность доработки вышеуказанного ведомственного акта в части снижения объемов образования одноразовых упаковки и тары на объектах розничной торговли при реализации товаров потребителям", - отмечается в тексте документа.

Речь идет о доработке разработанного Роспотребнадзором и находящегося на общественном обсуждении проекта постановления главного санитарного врача РФ "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил" в части санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию. Как отмечает Бурматов, в комитет поступает большое количество обращений от граждан с просьбой доработать нормы проекта постановления. В частности, действующие сегодня правила позволяют организациям торговли продавать продовольственные продукты в тару покупателя при соблюдении определенных условий, однако новый проект постановления "накладывает запрет на продажу так называемого нефасованного товара (например, в тару покупателя)".

Как отмечает Бурматов, объем твердых коммунальных отходов в РФ постоянно растет, а доля одноразовой упаковки в таких отходах достигает 30-40%. "Неконтролируемый рост использования одноразовых тары и упаковки, а также их низкая доля использования в качестве вторичного сырья приводят к захламлению и загрязнению территорий, оказывая негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения", - отмечается в документе.

Как подчеркивает Бурматов, отрасль розничной торговли играет особую роль в снижении образования отходов, так как связывает производителей и потребителей и может сформировать устойчивую модель безотходного товарооборота. В частности, мировой опыт розничной торговли подтверждает эффективность предотвращения образования отходов через сокращение количества одноразовой упаковки. В связи с этим Бурматов просит Роспотребнадзор доработать проект постановления.