Правонарушений, способных повлиять на итоги голосования по конституции, не допущено

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД России в ходе голосования по внесению изменений в Конституцию РФ не допустили правонарушений, способных повлиять на его итоги.

Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России.

Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн

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Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате принятых мер правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, не допущено. После закрытия участков для голосования полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии", - сказала она.