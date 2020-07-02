Музей истории Дальнего Востока открыл сезон пеших экскурсий в день основания Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Сезон пеших экскурсий по Владивостоку открылся в музее истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева после вынужденного простоя из-за противоэпидемических мероприятий, сообщает музей на своем сайте.

"Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева приглашает жителей и гостей Владивостока на пешеходные экскурсии. Со 2 июля профессиональные гиды музейного бюро "Время Города" будут знакомить детей и взрослых с историей столицы Приморского края и рассказывать о Владивостокской крепости и удивительных человеческих судьбах", - сообщает музей на своем сайте.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе музея, несмотря на то, что прогулки небольшими группами разрешены в Приморье с июня, возобновить пешеходные экскурсионные маршруты было решено позже из соображений дополнительной безопасности. Приурочить открытие сезона было решено ко Дню города 2 июля. Сегодня одну из экскурсий проведет директор музея Виктор Шалай.

Среди маршрутов экскурсионного бюро музея улицы исторического центра города, кварталы, где более 100 лет назад жили японцы и китайцы, корабельная набережная, где высаживались основатели Владивостока, форты Владивостокской крепости. Также с четверга работу с посетителями, с соблюдением всех мер безопасности, начали основные корпуса музея.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест. Общее число заболевших коронавирусом приморцев с начала эпидемии - 4 458. Успешно прошли лечение к настоящему времени 2 904 человека, умерли 48.