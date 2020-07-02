В ОП поступило 205 сообщений о нарушении золотого стандарта при наблюдении за голосованием

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 200 сообщений о нарушении золотого стандарта при общественном наблюдении за голосованием по поправкам к конституции поступило в Общественную палату (ОП) РФ начиная с 25 июня. Об этом сообщила в четверг секретарь ОП РФ Лидия Михеева на брифинге в ситуационном центре палаты.

"Зафиксировано было 205 сообщений о несоблюдении пунктов [золотого] стандарта. Из них подтвердилось два сообщения", - сказала она.

В ОП ранее отмечали, что золотой стандарт предусматривает более жесткие требования к наблюдению, чем нормативные документы об организации голосования. Он включает в себя санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора и рекомендации ЦИК по самому процессу голосования.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

По данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.