СМИ: Госсовет Турции за 17 минут обсудил вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть

АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Государственный совет Турции провел в четверг заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Об этом сообщает телеканал CNN Turk .

По его данным, заседание продлилось всего лишь 17 минут. По итогам заседания сообщается, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней.

Как сообщила 5 июня газета Hurriyet, президент Турции Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести всестороннее изучение вопроса о смене статуса собора Святой Софии с музейного на мечеть. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил ТАСС, что поручение президента Турции вызывает у Русской православной церкви тревогу.

Софийский собор - памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, он даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков.

После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.