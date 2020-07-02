Первая ледовая арена на Камчатке появится в конце 2020 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июля. /ТАСС/. Строительство первой ледовой арены на Камчатке ведется с существенным опережением графика. Вместо заявленных 19 месяцев работы объект планируют закончить через семь, сообщается на сайте краевого правительства.

Планируется, что общая пропускная способность катка составит 192 человека в день или 48 человек в смену. Проект финансируется предпринимательским сообществом и из средств краевого бюджета.

"В рамках государственно-частного партнерства мы строим ледовый спорткомплекс. Частный инвестор очень добросовестно подошел к проекту, и уже к декабрю здесь будет полностью готовый объект - крытая ледовая арена с трибунами на 200 человек, тренажерными залами и раздевалками, а также открытая коробка для тренировок. Вызывает уважение качество и скорость, с которыми проводятся работы. Уверен, уже этой зимой дети получат достойную тренировочную базу, а в январе мы сможем провести здесь первые соревнования", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Строительства крытого катка спортсмены края ждали уже несколько лет. По словам директора краевой спортивной школы по хоккею Александра Витиенко, условия для круглогодичных тренировок помогут командам полуострова выйти на новый уровень."Весь мир катается 12 месяцев в году, а мы три с перерывом на пурги. Поэтому очень ждем ввода в эксплуатацию нового объекта. Пять лет недавно исполнилось нашей школе, и на протяжении пяти лет мы этот вопрос поднимали", - сказал Витиенко.

На сегодняшний день в регионе нет крытого ледового клуба - крупная ледовая арена "Атмосфера" была закрыта в 2018 году. Сейчас на его месте ведется строительство нового стадиона "Спартак", а хоккейные команды края уже почти два года тренируются под открытым небом. Планируется, что новая крытая ледовая арена будет предназначена не только для тренировочных занятий по хоккею с шайбой и фигурному катанию, но и для массового катания на коньках и проведения культурных мероприятий.