В Роспотребнадзоре сообщили, что тест на коронавирус в РФ проводят более 780 лабораторий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Тестирование на коронавирусную инфекцию в России можно сделать в 783 лабораториях, из которых 132 - частные, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в четверг.

"На сегодняшний день тестирование доступно в 783 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 542 - при государственных медицинских организациях и 132 лаборатории частной формы собственности", - говорится в сообщении.

Информацию о прохождении тестирования в субъектах РФ можно получить по телефонам оперативных штабов регионов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,4 млн человек, около 510 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 645 405 случаев заражения, выздоровел 422 931 человек, умерли 9 536. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.