Новых ограничений по коронавирусу в Мурманской области в течение двух недель не будет

МУРМАНСК, 2 июля. /ТАСС/. Новых ограничений и послаблений в связи с распространением коронавируса в Мурманской области в течение двух недель вводиться не будет. Об этом заявил журналистам на брифинге глава региона Андрей Чибис.

"Мы не будем вводить новых ограничений, и в ближайшие две недели и не будем делать новых послаблений. По большинству муниципальных образов ситуация стабильная. Беспокойство и внимание приковано к Мурманску, где рост держится на серьезном уровне, в Белокаменке нет заболевших. Наша задача - реализовать весь комплекс профилактических мероприятий", - сказал Чибис.

Он отметил, что в связи с продолжающимся ростом заражения новой коронавирусной инфекцией, требуется больше мест в медицинских учреждениях для госпитализации пациентов. "Не исключено, что в ближайшие несколько дней запустим в работу резервный госпиталь в Мурмашах, если будет необходимо. Он создавался как резервный, но не исключено, что он нам понадобится для фактической работы", - пояснил глава региона.

По информации, проанализированной специалистами Роспотребнадзора, увеличение количества больных коронавирусом происходит после теплых выходных, когда люди массово отдыхают на природе и в общественных местах. Санитарные врачи и губернатор призвали жителей региона соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. "Всех еще раз прошу не игнорировать средства индивидуальной защиты, особенно в общественном транспорте, в магазинах и других общественных местах использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнул Чибис.

Первый очаг коронавируса в Мурманской области был выявлен в Кировско-Апатитской агломерации, где расположено одно их промышленных предприятий "ФосАгро" - АО "Апатит". Второй, более крупный очаг, был зафиксирован в Белокаменке под Мурманском среди рабочих подрядной организации "Новатэка" - компании "Велесстрой". Оба очага локализованы. Третий очаг был выявлен в Мурманске среди сотрудников одной из силовых структур, какой именно - не сообщается.

По данным оперативного штаба, на утро четверга в Мурманской области выявлено 139 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 59 в Мурманске, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 5485, 3609 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1860 находятся на лечении, 16 человек умерло.