Трамп считает, что в маске похож на Одинокого рейнджера

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в защитной маске он похож на персонажа вестернов Одинокого рейнджера. Об этом он сообщил в среду в интервью журналистам телеканала Fox Business.

"Я полностью поддерживаю ношение масок. Я думаю, что это правильно. Я бы надел маску, если бы вокруг меня стояли другие люди на небольшой дистанции", - сказал американский лидер.

Трамп признался, что однажды, будучи в маске, отметил, что она ему к лицу. "Это была черная маска. Я подумал, что смотрится неплохо. Похоже на Одинокого рейнджера", - пояснил президент США.

Трамп заверил, что регулярно надевает защитные маски. "Люди видят, что я их ношу", - отметил он. Вместе с тем президент США констатировал, что обычно рядом с ним находятся люди, которым регулярно делают тесты на заражение новым коронавирусом. Кроме того, они соблюдают необходимую дистанцию.

Американского лидера ранее не раз критиковали за то, что он обычно посещает публичные мероприятия без маски. Политические оппоненты заявляли, что Трамп подает плохой пример согражданам.

Во время интервью он выразил сомнения в том, что всем жителям США следует носить маски. Он отметил, что жители некоторых районов страны и так соблюдают нормы социального дистанцирования.

"Одинокий рейнджер"

"Одинокий рейнджер" - комедийный вестерн, в основе которого лежит телесериал 1940-х годов, в котором рассказывалось о патрульном и спасшем его от смерти индейце Тонто. Одинокий рейнджер носит черную маску и борется с преступниками.

Московская премьера фильма состоялась в июне 2013 года в рамках 35-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). Зрителям ленту представили ее создатели - актеры Джонни Депп и Арми Хаммер, режиссер Гор Вербински, а также продюсер Джерри Брукхаймер. В широкий прокат лента вышла 3 июля 2013 года.

В 2014 году фильм был выдвинут на премию "Оскар" в номинациях лучший грим и прически и лучшие визуальные эффекты. Одновременно лента была выдвинута в пяти категориях антипремии "Золотая малина", в том числе как худший фильм года.