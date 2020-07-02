В Приморье в рамках акции "Народный бюджет" построят сквер и заменят окна в школах

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Жители Приморья во ходе акции "Народный бюджет" выбрали проекты по благоустройству, которые в 2020 году реализуют во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске. Среди них проекты по замене окон в школах, капитальный ремонт дворов, строительство сквера и обустройство общественных пространств, сообщила пресс-служба правительства края в четверг.

"Стали известны объекты, которые приморцы выбрали в опросе по "Народному бюджету", прошедшем наряду с общероссийским голосованием по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске несколько десятков тысяч горожан отдали предпочтение тем проектам, которые преобразят их муниципалитет уже в этом году. В случае успешной реализации пилотного проекта "Народный бюджет" и положительного отклика от жителей планируется тиражировать эту практику и на другие территории края в следующем году", говорится в сообщении.

О проектах

Во Владивостоке по итогам подсчета опросных листов победил проект "Сохрани тепло детям", который предусматривает массовую замену старых деревянных окон на пластиковые в школах города. Всего будет заменено более 4,5 тыс. окон в 48 образовательных учреждениях. Кроме него на выбор горожанам предлагали проекты "Скверы городу и горожанам" по реконструкции Матросского сквера, Покровского парка и шести локальных территорий и "Светлый город", который подразумевал организацию вечерней подсветки Владивостока.

Более 40% проголосовавших жителей Уссурийского городского округа отдали свои голоса за капитальный ремонт дворовых территорий. "Состояние нашего двора оставляет желать лучшего. Хочется, чтобы обустроили парковочные карманы, установили скамейки, наладили освещение во дворе, положили асфальт. Детской площадки рядом с домом тоже нет, а у меня маленький ребенок. Поэтому сегодня ремонт придомовой территории для нашей семьи в приоритете", - сказала жительница Уссурийска Марина Корбут, слова которой приводит пресс-служба.

В Находке в опросе по "Народному бюджету" приняли участие почти 23 тыс. человек, им на выбор предложили четыре территории под благоустройство. Горожане преимущественно высказались за строительство сквера рядом с муниципальным домом молодежи на улице Дзержинского. Архитекторы разработали две концепции обустройства этой территории. Одна из них подразумевает организацию тематических пространств для игры в настольный теннис, шахматы и шашки, бадминтон, занятий на тренажерах. Вторая концепция предполагает создание детской развлекательной территории.

Жители Артема выбирали из двух проектов, один из них подразумевал обустройство светомузыкального фонтана, другой - обустройство нескольких городских территорий. "Победителем признан проект "Мой Артем", который предполагает благоустройство сразу трех городских территорий: две локации - Скейт-парк и Аллея здоровья - находятся на территории взрослого парка отдыха и одна - детский городок - на территории детского парка "Артемка", - отмечается в сообщении.