{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат

При этом он продолжит сохранять режим самоизоляции
Нурсултан Назарбаев Павел Александров/ТАСС
Описание
Нурсултан Назарбаев
© Павел Александров/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 2 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус, который сдал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, показал отрицательный результат. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай.

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест елбасы (лидера нации - прим. ТАСС) на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - написал Укибай на своей странице в Twitter.

18 июня пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что его анализ на коронавирус дал положительный результат, в связи с чем Нурсултан Назарбаев перешел на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичПандемия коронавируса нового типа
Директор "Орленка" надеется на открытие центра для детей со всех регионов с 17 июля
Александр Джеус уточнил, что надежда связана с улучшением ситуации с распространением коронавируса на территории Москвы и Московской области
Читать полностью