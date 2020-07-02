Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат

НУР-СУЛТАН, 2 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус, который сдал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, показал отрицательный результат. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай.

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест елбасы (лидера нации - прим. ТАСС) на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - написал Укибай на своей странице в Twitter.

18 июня пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что его анализ на коронавирус дал положительный результат, в связи с чем Нурсултан Назарбаев перешел на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.