СКЖД восстанавливает курсирование поезда Ростов - Адлер с 3 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Поезд Ростов - Адлер возвращается на Северо-Кавказскую магистраль с 3 июля, сообщили в четверг в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"В связи с увеличением пассажиропотока на СКЖД и улучшением эпидемиологической обстановки возобновляет курсирование поезд № 642/641 Ростов-Адлер, отмененный ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 3 июля состав, сформированный из пятнадцати двухэтажных вагонов, будет отправляться из Ростова-на-Дону по нечетным числам, из Адлера - по четным. Продажа билетов на данный поезд уже открыта.

Со среды РЖД возобновила курсирование ряда скорых и скоростных поездов "Ласточка", отмененных ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. На маршруты возвращаются поезда Москва - Нижний Новгород, Адлер - Краснодар (отправление ежедневно с 3 июля), Имеретинский курорт - Краснодар (отправление ежедневно с 3 июля). Кроме того, начнут курсировать поезда Ростов-на-Дону - Кисловодск (отправление ежедневно из Ростова-на-Дону с 3 июля, из Кисловодска - с 4 июля), Адлер - Майкоп (отправление ежедневно с 3 июля), Роза Хутор - Краснодар (отправление ежедневно из Розы Хутор с 3 июля, из Краснодара - с 4 июля), Краснодар - Кисловодск (отправлением ежедневно из Краснодара с 3 июля, со станции Кавказская - с 4 июля). Вернутся в расписание поезда Имеретинский Курорт - Краснодар (отправление ежедневно из Имеретинского курорта с 3 июля, из Краснодара - с 4 июля), а поезду Имеретинский курорт - Армавир будет увеличена периодичность курсирования с трех до семи раз в неделю (из Имеретинского курорта с 3 июля, из Армавира - с 4 июля).

Продажа билетов на перечисленные поезда также уже открыта.