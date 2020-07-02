Повышение температуры воздуха до плюс 32 градусов ожидаются в ЦФО 2-3 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Синоптики сообщают, что 2 и 3 июля в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, температуры воздуха повысится до плюс 28-32 градусов. В Воронежской области прогнозируется до плюс 34 градусов, сообщили ТАСС в четверг в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская, в регионе с 3 июля ожидается сильная жара. "Завтра у нас без осадков, ветер 4-9 м/с, температура ночью плюс 13-18 градусов, днем - плюс 29-34 градуса", - сказала Губинская.

Около плюс 29-32 градусов в пятницу ожидается в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях. Местами, по данным ЦГМС, пройдут кратковременный дожди, возможны грозы. "Если в четверг будет плюс 27 градусов, то в пятницу воздух прогреется до плюс 30 градусов, возможны грозы, дожди. Ночные температуры стабильны - в целом по области плюс 19 градусов", - сказали ТАСС в гидрометцентре по Орловской области.

Во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях 2 и 3 июля воздух будет прогреваться до плюс 26-28 градусов, прогнозируются небольшие дожди. В Калужской, Костромской, Смоленской областях также местами пройдут осадки, но столбики термометров не поднимутся выше плюс 23-26 градусов, отметили в региональных ЦГМС.

По данным сайта Гидрометцентра России, влияние на погоду в ЦФО 2-3 июля окажут атмосферные фронты скандинавского циклона. Синоптики не исключают образование на фоне грозовых дождей и жары сильного тумана в ночные и утренние часы в отдельных районах, а также дальнейшее повышение температуры местами до плюс 34-37 градусов.