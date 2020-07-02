До трети детских лагерей в России закроются

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Около трети детских оздоровительных лагерей в России не смогут выдержать конкуренции и закроются из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.

"Думаю, до трети детских лагерей уйдут с рынка, потому что они не смогут выдержать конкуренции. Им предлагают взять кредит, а они и так берут кредиты. Им нужно было выплачивать проценты", - сказал Джеус.

Он добавил, что некоторые лагеря в Краснодарском крае уже продаются и заявляют о своем перепрофилировании. "Это тревожная ситуация, которая должна обсуждаться на самом высоком правительственном уровне", - добавил Джеус.

По его словам, необходимо принять отдельный ОКВЭД. А в настоящее время никакой поддержки детским оздоровительным учреждениям нет.

Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали детей. В пятницу на онлайн-совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что детские лагеря отдыха начнут работать в 19 регионах России до 6 июля, при этом всего планируют открыть более 33 тыс. учреждений. Крупнейшие детские центры, такие как "Орленок", "Смена" и "Артек", планируют принять детей с 1 июля, а "Океан" - с 14 июля.

В прошлый четверг в ходе заседания оперативного штаба в четверг Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновят прием отдыхающих с 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора. Отдыхать в них смогут только жители региона.