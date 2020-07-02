Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации конгрессов и выставок

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Эксперты Роспотребнадзора разработали методические рекомендации по организации конгрессной и выставочной деятельности в России. Она сможет возобновиться по решению глав регионов, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства в четверг.

"Выставочная и конгрессная деятельность возобновляется на основании решения высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) с учетом предложений главных государственных санитарных врачей в субъектах РФ", - говорится в сообщении.