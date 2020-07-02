В России в 2020 году уже функционирует около 1 тыс. пляжей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Количество пляжей, которые допущены к эксплуатации на территории России в силу различных причин с каждым годом сокращается. В этом году работу начали около 1 тыс. пляжей, в ближайшие дни их количество может увеличится, сообщил в четверг начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС РФ Дмитрий Тарасов на онлайн-конференции, посвященной правилам безопасности на воде в летний период в четверг.

По его словам, максимальное количество пляжей, находившихся на учете Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), которые допускались к эксплуатации и эксплуатировалось на территории РФ, - 4 461. "Постепенно ежегодно количество [таких] пляжей по различным причинам сокращается. В 2019 допущено и эксплуатировалось в РФ 3 557 пляжей, то есть почти на тысячу меньше, чем максимальное количество", - сказал он.

В этом году, по словам Тарасова, в связи с тем, что пляжи, в том числе в Краснодарском крае и Крыму, долго были закрыты, наблюдается мало обращений в ГИМС по поводу их открытия. "Сегодня освидетельствование прошли около 1,5 тыс. пляжей, около 1 тыс. пляжей сейчас уже начали функционировать, в ближайшие дни, я думаю, количество пляжей, которые могут использоваться гражданами, увеличится", - подчеркнул он.

Представитель МЧС добавил, что в большинстве органов муниципальной власти, которые отвечают за работу пляжей, подготовлены и утверждены планы на 2020-2024 годы о развитии пляжной инфраструктуры. "Надеемся, что данная ситуация будет исправлена, количество мест, оборудованных и специально предназначенных для купания, постепенно будет увеличиваться, граждане смогут комфортно и безопасно отдыхать на данных акваториях, в том числе Крыму и Краснодарском крае, регионах традиционно предназначенных для отдыха", - подытожил он.