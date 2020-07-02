Путин проведет заседание оргкомитета "Победа"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг заседание оргкомитета "Победа", где будут представлены доклады об итогах экспертизы заявок для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент проведет заседание российского организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции с весьма представительным количеством участников", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "речь пойдет о предварительных итогах празднования 75-летия Великой Победы, хотя оно растянуто на целый год". "Будет дана оценка смысловым инициативам и проектам, которые были инициированы и приурочены к этому году", - прогнозирует Песков.

Он также отметил, что "с докладом об итогах экспертизы поступивших заявок от городов-претендентов для присвоения почетного звания РФ "Город трудовой доблести" выступит Елена Малышева - заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе и Андрей Турчак - секретарь генсовета "Единой России" - об итогах сбора подписей для присвоения городам почетного звания "Город трудовой доблести".

Он добавил, что на заседании будут рассмотрены и другие вопросы, связанные с 75-летием Победы.