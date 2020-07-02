Первый поезд из Кисловодска прибыл в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Первый поезд оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс" из Кисловодска в четверг прибыл в Симферополь, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-перевозчика.

"Поезд 525 Кисловодск - Симферополь прибыл в Симферополь сегодня в 10:30", - сказал собеседник агентства.

Поезд из Кисловодска в Симферополь будет отправляться раз в три дня с 1 июля по 1 ноября. Время в пути составит 21 час 40 минут.

Поезд планировалось запустить еще в апреле, однако ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране и введение режима самоизоляции в регионах отсрочили сообщение между курортами.

С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Двухэтажные "Таврии" из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. С конца мая глубина продажи билетов на курсирующие поезда увеличена до 90 суток.