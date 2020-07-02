Премьер Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по конституции

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства между двумя государствами. Моди поздравил российского президента с успешным проведением голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Премьер-министр Индии поздравил Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В свою очередь Путин поблагодарил Моди за участие расчета Вооруженных Сил Индии в параде Победы на Красной площади 24 июня.

"При обсуждении актуальных тем российско-индийской повестки дня подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами и тесное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и объединений", - отмечает пресс-служба.

По данным ЦИК России после обработки всех бюллетеней, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов велся по всем семи дням голосования.