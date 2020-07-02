Жители Волгоградской области в ходе опроса 1 июля выступили за возврат московского времени

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Более 65% проголосовавших жителей Волгоградской области, по предварительным результатам, высказались за переход региона обратно на московское время. В ходе опроса об исчислении времени, который прошел в области 1 июля - одновременно с голосованием о поправках к конституции, немногим более 34% выступили за то, чтобы осталось местное время, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.

18 марта 2018 года жители Волгоградской области на региональном референдуме предпочли перейти с московского времени на местное. Почти 59% избирателей высказались за перевод стрелок часов на один час вперед от московского времени, почти 41% - за сохранение в области московского времени.

"Предварительные результаты таковы. Выразили свое мнение чуть более 74% жителей, имеющих избирательное право, а это порядка 1 млн 353 тыс. человек. Немногим более 65% высказались за возврат московского времени, около 34% - за местное время, порядка 0,3% бюллетеней признаны недействительными", - сказал Булгаков.