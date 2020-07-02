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Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

По мнению президента, Белоруссия "продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения в стране выстояла в условиях эпидемии коронавируса и смогла ее победить. Такое заявление он сделал в четверг, вручая госнаграды, сообщает президентская пресс-служба.

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"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили", - сказал Лукашенко.

По его мнению, в данной ситуации Белоруссия "продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость". "И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - заметил он.

По состоянию на 1 июля в Белоруссии зарегистрировано 62 424 заразившихся коронавирусом, умерли из-за инфекции 398 пациентов. Власти Белоруссии, в отличие от большинства стран, не вводили карантин, в государстве не отменялись массовые мероприятия, Минздрав лишь давал рекомендации, как не заразиться коронавирусной инфекцией. Вместе с тем представительство Всемирной организации здравоохранения в республике отмечает, что страна все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции, что является достаточно серьезной ситуацией. ВОЗ рекомендует отложить массовые мероприятия, уменьшить физическое присутствие на рабочих местах и в учебных заведениях, а также сократить количество перемещений.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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