Минобрнауки рекомендует абитуриентам подавать документы в вузы онлайн

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ рекомендует абитуриентам подавать документы в российские вузы онлайн, даже если в регионе благоприятная эпидемическая ситуация.

Дистанционная подача документов и поздний ЕГЭ: как поступить в вуз в условиях пандемии?

Об этом в четверг заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в 2020 году.

"Там, где ситуация с коронавирусной инфекцией благополучно разрешается и снимаются ограничительные меры, абитуриенты, конечно же, смогут воспользоваться и очной процедурой подачи. Но мы рекомендуем, чтобы избежать повышенных рисков, воспользоваться инструментами дистанционной, электронной подачи. Все вузы обязаны принимать документы в электронном виде через свои информационные системы", - сказал он.