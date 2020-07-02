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Пандемия коронавируса нового типа
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Минобрнауки рекомендует абитуриентам подавать документы в вузы онлайн

Все вузы обязаны принимать документы в электронном виде через информационные системы, уточнил замминистра Дмитрий Афанасьев

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ рекомендует абитуриентам подавать документы в российские вузы онлайн, даже если в регионе благоприятная эпидемическая ситуация.

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Об этом в четверг заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в 2020 году.

"Там, где ситуация с коронавирусной инфекцией благополучно разрешается и снимаются ограничительные меры, абитуриенты, конечно же, смогут воспользоваться и очной процедурой подачи. Но мы рекомендуем, чтобы избежать повышенных рисков, воспользоваться инструментами дистанционной, электронной подачи. Все вузы обязаны принимать документы в электронном виде через свои информационные системы", - сказал он.

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