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Пандемия коронавируса нового типа
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В МИД России сообщили, когда начнут диалог с новым главой МИД КНДР

Замглавы внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов сообщил, что налаживать контакты начнут, как только позволит эпидемическая ситуация

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия будет налаживать контакты с новым руководством МИД КНДР, как только позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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"Мы всегда поддерживали плотный диалог с нашими северокорейскими друзьями, в том числе и по линии внешнеполитических ведомств. К сожалению, с новым министром нам пока не удалось познакомиться лично, пандемия внесла свои коррективы, - сказал он. - Но, в целом, мы будем развивать это взаимодействие дальше. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, начнем налаживать контакты с новым руководством МИД КНДР".

"КНДР была одной из первых стран мира, которая ввела тотальную изоляцию, она продолжается и по сей день, поэтому говорить о возможности очных дипломатических контактов пока преждевременно", - добавил Моргулов.

Замглавы МИД РФ выразил надежду, что "возобновление интенсивных контактов между двумя странами будет возможно после введенных ограничений уже в обозримом будущем".

Тесты на коронавирус

Моргулов также сообщил, что Россия готова передать КНДР дополнительную партию тест-систем для диагностики коронавируса.

"Если в Пхеньяне заинтересованы, то мы готовы направить в КНДР дополнительную партию указанных тест-систем", - сказал он.

Моргулов напомнил, что первая партия тест-систем для быстрой лабораторной диагностики коронавируса была передана в КНДР в феврале этого года.

Теги
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