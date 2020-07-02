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Голосование по поправкам в конституцию

Аксенов: жители Крыма еще раз проголосовали за воссоединение с РФ, поддержав поправки

Поправки поддержали почти 91% крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Жители Крыма, проголосовав за поправки к конституции, еще раз поддержали свой выбор воссоединиться с Россией, сделанный на референдуме 2014 года. Об этом в четверг заявил на свой странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

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Почти 91% проголосовавших в Крыму поддержали поправки к Конституции РФ, 9,08% - высказались против. Всего приняли участие в голосовании 1 227 150 человек (явка составила 81,75%).

"Мы с вами приняли самое прямое и непосредственное участие в формировании этой стратегии, в определении будущего России. Крымчане еще раз обозначили свою позицию: мы хотим быть с нашим Отечеством навсегда. Это достойный ответ всем врагам Крыма и России", - написал Аксенов.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. "Ваша активная гражданская позиция - главное условие качественных преобразований в стране и поступательного движения вперед. По словам президента, поправки в основной закон закрепляют ценности и принципы, которые всех нас объединяют как высшие, безусловные конституционные гарантии", - добавил Аксенов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымГолосование по поправкам в конституцию
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