Медведев заявил, что пандемия коронавируса "далеко еще не закончилась"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что пандемия коронавируса еще далека от завершения, и поблагодарил базирующиеся в "Сколково" компании за вклад в борьбу с последствиями эпидемии.

"В ходе онлайн-встречи с руководителями сколковских стартапов Медведев, возглавляющий также попечительский совет фонда "Сколково", отметил, что на деятельности этого инновационного центра тоже не могли не сказаться ограничения, связанные с коронавирусом. "И пандемия, к сожалению, далеко еще не закончилась", - сказал зампред Совбеза.

"Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто принял активное участие в борьбе с распространением инфекции, с последствиями инфекции", - обратился Медведев к руководителям базирующихся в "Сколково" компаний. Он подчеркнул, что от их работы зависело, в том числе, выстраивание дистанционного взаимодействия в медицине, образовании, в сфере информационной безопасности и так далее, причем "многие задачи пришлось решать в совсем сложном состоянии, близком к чрезвычайной ситуации".

"Но есть и результаты: есть лекарственный препарат, он из группы, которая сейчас тестируется для того, чтобы использовать в будущем; есть экспресс-тесты, которыми коллеги занимались; есть технологии удаленного обучения, которые сейчас абсолютно актуальны, и целый ряд других продуктов, связанных с системой распознавания лиц, объектов, целый ряд других полезных продуктов, которые могут быть применены в этой ситуации", - заключил Медведев.

Тесты на антитела и КТ

Россия может и должна производить тесты на антитела к коронавирусу в большом количестве, заявил зампред Совбеза РФ.

"Тесты эти мы можем и должны в большом количестве производить у нас, - подчеркнул он. - Причем это должен быть высокого уровня тест, он должен быть приемлемым по ценам для того, чтобы любой человек мог приобрести его в аптеке и проверить себя на антитела".

Медведев отметил, что еще несколько недель назад обнаружил, что в числе рекомендованных к применению тестов на антитела к коронавирусу нет ни одного российского. "Все было либо китайское, либо европейское. Я очень рад слышать, что ваш тест зарегистрирован для применения в РФ", - сказал он, реагируя на слова одного из участников встречи, российского бизнесмена.

Медведев также поддержал предложение еще раз пересмотреть с помощью искусственного интеллекта результаты компьютерной томографии, которая проводилась россиянам во время распространения коронавирусной инфекции, чтобы проверить, нет ли у проходивших исследование рака легких.

Во время онлайн-встречи ему рассказали о российской платформе, которая использует технологии искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. По мнению специалистов, ее можно использовать для дополнительного анализа результатов исследований, которые проходили россияне, поскольку врачи в первую очередь акцентировали внимание на последствиях коронавируса для здоровья и могли пропустить признаки онкологических заболеваний.

"Понятно, что новая коронавирусная инфекция - это очень опасное заболевание, которое захватило всю планету, но другие заболевания тоже остались. Все наше внимание было сконцентрировано на то, чтобы предотвратить развитие пандемии в стране, но нужно лечить и другие болезни, заниматься другими патологиями", - отреагировал Медведев. На его взгляд, "это неплохая идея - еще раз посмотреть на то, чтобы диагностику провести".

"Всякие трудности, а иногда и трагические события в известной степени провоцируют дополнительные исследования, подталкивают исследовательскую работу. [Применению] пенициллина, которым занимались лет 30 до Первой мировой войны, только после Первой мировой войны был дан толчок в связи с эпидемией "испанки", - напомнил Медведев. "Мы все надеемся, что исследования, проведенные в контексте этой пандемии, на всей планете и, конечно, в нашей стране в особенности, послужат триггером к дополнительным работам и к появлению новых препаратов, может быть, абсолютно революционных, как было появление антибиотиков в двадцатом веке", - отметил заместитель председателя СБ.

Поддержка производителей

Господдержку в первую очередь необходимо предоставлять проектам по производству лекарств, созданным при участии государственных институтов развития, заявил Медведев.

"В целом при выстраивании господдержки, связанной с лекарствами, государство должно ориентироваться на те продукты, которые созданы при участии государственных институтов развития, в том числе с государственными инвестициями", - сказал он. Зампред СБ РФ подчеркнул, что "важнее всего - эффективность, но и этот фактор тоже должен иметь место".

Таким образом Медведев прокомментировал выступление представителя компании - резидента инновационного центра "Сколково" ООО "Кромис" Елены Якубовой. Эта компания разработала первый зарегистрированный в РФ препарат против COVID-19 "Авифавир".

Он также добавил, что государство будет поддерживать результативность разработанных в "Сколково" проектов и их продвижение на отечественном и международном рынках.

"Для государства важно поддерживать результативность всех проектов, которые в настоящий момент подготовлены. И, конечно, наша задача - помочь сделать более качественной и удобной в целом работу самого центра, компаний - резидентов центра, помочь продвижению ваших продуктов на отечественный и на международный рынки", - сказал Медведев, предложив обсудить, какие нужны дополнительные меры поддержки.

Отметив успехи компаний - резидентов "Сколково" в вопросах, связанных с преодолением последствий пандемии, зампред Совбеза подчеркнул, что это не отменяет и достижений тех стартапов, которые занимались и занимаются другими видами деятельности. "Это тоже очень важное направление, несмотря на то что сейчас ресурсы государства в значительной степени брошены на борьбу с пандемией", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что благодаря работающим стартапам центр "Сколково" превращается "в многопрофильный сервис в области инноваций".

По словам главы попечительского совета, в настоящее время в портфеле инновационного центра "Сколково" более 2 тыс. стартапов, которые "демонстрируют весьма уверенные цифры роста". "В прошлом году выручка превысила 100 млрд рублей, увеличилась приблизительно на 45%, а некоторые компании достигли еще более высоких результатов. Финансовые результаты действительно неплохие", - заключил зампред СБ РФ.