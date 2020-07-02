{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Медведев заявил, что пандемия коронавируса "далеко еще не закончилась"

Зампред СБ России поблагодарил базирующиеся в "Сколково" компании за вклад в борьбу с последствиями эпидемии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что пандемия коронавируса еще далека от завершения, и поблагодарил базирующиеся в "Сколково" компании за вклад в борьбу с последствиями эпидемии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В ходе онлайн-встречи с руководителями сколковских стартапов Медведев, возглавляющий также попечительский совет фонда "Сколково", отметил, что на деятельности этого инновационного центра тоже не могли не сказаться ограничения, связанные с коронавирусом. "И пандемия, к сожалению, далеко еще не закончилась", - сказал зампред Совбеза.

"Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто принял активное участие в борьбе с распространением инфекции, с последствиями инфекции", - обратился Медведев к руководителям базирующихся в "Сколково" компаний. Он подчеркнул, что от их работы зависело, в том числе, выстраивание дистанционного взаимодействия в медицине, образовании, в сфере информационной безопасности и так далее, причем "многие задачи пришлось решать в совсем сложном состоянии, близком к чрезвычайной ситуации".

"Но есть и результаты: есть лекарственный препарат, он из группы, которая сейчас тестируется для того, чтобы использовать в будущем; есть экспресс-тесты, которыми коллеги занимались; есть технологии удаленного обучения, которые сейчас абсолютно актуальны, и целый ряд других продуктов, связанных с системой распознавания лиц, объектов, целый ряд других полезных продуктов, которые могут быть применены в этой ситуации", - заключил Медведев.

Тесты на антитела и КТ

Россия может и должна производить тесты на антитела к коронавирусу в большом количестве, заявил зампред Совбеза РФ.

"Тесты эти мы можем и должны в большом количестве производить у нас, - подчеркнул он. - Причем это должен быть высокого уровня тест, он должен быть приемлемым по ценам для того, чтобы любой человек мог приобрести его в аптеке и проверить себя на антитела".

Медведев отметил, что еще несколько недель назад обнаружил, что в числе рекомендованных к применению тестов на антитела к коронавирусу нет ни одного российского. "Все было либо китайское, либо европейское. Я очень рад слышать, что ваш тест зарегистрирован для применения в РФ", - сказал он, реагируя на слова одного из участников встречи, российского бизнесмена.

Медведев также поддержал предложение еще раз пересмотреть с помощью искусственного интеллекта результаты компьютерной томографии, которая проводилась россиянам во время распространения коронавирусной инфекции, чтобы проверить, нет ли у проходивших исследование рака легких.

Во время онлайн-встречи ему рассказали о российской платформе, которая использует технологии искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. По мнению специалистов, ее можно использовать для дополнительного анализа результатов исследований, которые проходили россияне, поскольку врачи в первую очередь акцентировали внимание на последствиях коронавируса для здоровья и могли пропустить признаки онкологических заболеваний.

"Понятно, что новая коронавирусная инфекция - это очень опасное заболевание, которое захватило всю планету, но другие заболевания тоже остались. Все наше внимание было сконцентрировано на то, чтобы предотвратить развитие пандемии в стране, но нужно лечить и другие болезни, заниматься другими патологиями", - отреагировал Медведев. На его взгляд, "это неплохая идея - еще раз посмотреть на то, чтобы диагностику провести".

"Всякие трудности, а иногда и трагические события в известной степени провоцируют дополнительные исследования, подталкивают исследовательскую работу. [Применению] пенициллина, которым занимались лет 30 до Первой мировой войны, только после Первой мировой войны был дан толчок в связи с эпидемией "испанки", - напомнил Медведев. "Мы все надеемся, что исследования, проведенные в контексте этой пандемии, на всей планете и, конечно, в нашей стране в особенности, послужат триггером к дополнительным работам и к появлению новых препаратов, может быть, абсолютно революционных, как было появление антибиотиков в двадцатом веке", - отметил заместитель председателя СБ.

Поддержка производителей

Господдержку в первую очередь необходимо предоставлять проектам по производству лекарств, созданным при участии государственных институтов развития, заявил Медведев.

"В целом при выстраивании господдержки, связанной с лекарствами, государство должно ориентироваться на те продукты, которые созданы при участии государственных институтов развития, в том числе с государственными инвестициями", - сказал он. Зампред СБ РФ подчеркнул, что "важнее всего - эффективность, но и этот фактор тоже должен иметь место".

Таким образом Медведев прокомментировал выступление представителя компании - резидента инновационного центра "Сколково" ООО "Кромис" Елены Якубовой. Эта компания разработала первый зарегистрированный в РФ препарат против COVID-19 "Авифавир".

Он также добавил, что государство будет поддерживать результативность разработанных в "Сколково" проектов и их продвижение на отечественном и международном рынках.

"Для государства важно поддерживать результативность всех проектов, которые в настоящий момент подготовлены. И, конечно, наша задача - помочь сделать более качественной и удобной в целом работу самого центра, компаний - резидентов центра, помочь продвижению ваших продуктов на отечественный и на международный рынки", - сказал Медведев, предложив обсудить, какие нужны дополнительные меры поддержки.

Отметив успехи компаний - резидентов "Сколково" в вопросах, связанных с преодолением последствий пандемии, зампред Совбеза подчеркнул, что это не отменяет и достижений тех стартапов, которые занимались и занимаются другими видами деятельности. "Это тоже очень важное направление, несмотря на то что сейчас ресурсы государства в значительной степени брошены на борьбу с пандемией", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что благодаря работающим стартапам центр "Сколково" превращается "в многопрофильный сервис в области инноваций".

По словам главы попечительского совета, в настоящее время в портфеле инновационного центра "Сколково" более 2 тыс. стартапов, которые "демонстрируют весьма уверенные цифры роста". "В прошлом году выручка превысила 100 млрд рублей, увеличилась приблизительно на 45%, а некоторые компании достигли еще более высоких результатов. Финансовые результаты действительно неплохие", - заключил зампред СБ РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
МИД Литвы рекомендовал регулятору запретить трансляцию российских телеканалов RT
Глава министерства Линас Линкявичюс объяснил это тем, что генеральный директор RT Дмитрий Киселев находится под установленными Советом ЕС санкциями
Читать полностью