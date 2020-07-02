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Голосование по поправкам в конституцию

В общественном штабе заявили о высоком стандарте наблюдения за голосованием

Руководитель общественного штаба в Москве Илья Массух отметил, что благодаря взаимодействию штаба с московской городской и центральной избирательными комиссиями удалось справиться со всеми спорными ситуациями

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Наблюдение на всех этапах общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве было обеспечено на высоком уровне на протяжении всех семи дней. Об этом журналистам сообщил в четверг руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Мы начинаем процедуру закрытия работы штаба, который работал в очном режиме семь дней, в заочном - месяца два. Итоги работы достаточно положительные, нам удалось поддержать московский стандарт наблюдения как в обычном голосовании, традиционном, бумажном, досрочном голосовании, которое было новацией в этот раз, и, главное - в электронном голосовании. Все прошло без сбоев. Штаб работал до ночи, разбирали сигналы, которые поступали в процессе подсчета голосов", - сказал Массух.

Он добавил, что благодаря тесному взаимодействию штаба с московской городской и центральной избирательными комиссиями в столице удалось справиться со всеми спорными ситуациями. "Благодарны сознательным гражданам, которые сообщали обо всех подозрительных вещах", - сказал Массух.

Официальный представитель общественного штаба Александр Асафов поблагодарил всех участников общероссийского голосования в столице, которые соблюдали необходимые санитарные меры, в том числе посещали избирательные участки в средствах индивидуальной защиты и держали социальную дистанцию. "Нарушений по части санитарных мер не было зарегистрировано ни нами, ни Роспотребнадзором", - сказал Асафов.

"Наблюдателей было очень много, более 21,5 тыс. человек: в день присутствовало более 12 тыс. наблюдателей на участках, то есть в среднем пять человек на каждый участок. Осуществлялось видеонаблюдение, работала группа разбора в общественном штабе, что помогло в реальном времени и очень оперативно снять многие конфликтные ситуации, более того, превентивно сработать, предотвратив очень большое количество провокаций и потенциальных возможностей нарушения закона", - добавил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он добавил, что в общероссийском голосовании приняли участие более 4 млн москвичей, а также порядка 500 тыс. жителей других регионов России. "Очень хорошую и качественную работу общественного штаба и корпуса наблюдателей я бы хотел отметить. Мы, со своей стороны, старались прислушиваться к рекомендациям, которые давал общественный штаб, и реализовывать в нашей работе", - сказал Реут.

О голосовании

Согласно данным общественного штаба, итоговая явка в столице после обработки всех протоколов составила 55,93%. За поправки к Конституции РФ проголосовали 65,29% москвичей, принявших участие в общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование по внесению изменений в текст Конституции РФ началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента Владимира Путина был назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавируса. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен. Было предусмотрено также дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершилось 30 июня, итоговая явка составила 93,02%, было выдано 1 107 648 бюллетеней.

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