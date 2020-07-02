Прокуратура привлекла к ответственности руководство РКБ в Уфе из-за вспышки коронавируса

УФА, 2 июля. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии внесла представление в адрес министра здравоохранения республики Максима Забелина и привлекла к строгой дисциплинарной ответственности 24 должностных лица из числа сотрудников Республиканской клинической больницы (РКБ) и Минздрава из-за вспышки коронавируса. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"По результатам проверки прокуратура внесла в адрес министра здравоохранения республики представление. К строгой дисциплинарной ответственности привлечено 24 должностных лица, в том числе сотрудники Республиканской клинической больницы и министерства. Главный врач клиники уволена по собственному желанию до завершения служебной проверки", - говорится в сообщении.

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе была закрыта на карантин с 6 апреля после подтверждения коронавируса у одной из умерших пациенток. В стенах больницы оставались свыше 1,2 тыс. человек. Карантин с учреждения был снят через две недели, главный врач больницы Эльза Сыртланова была уволена. По данным управления Роспотребнадзора по региону, коронавирусом заразились почти 200 сотрудников РКБ.

Следственный комитет по результатам доследственной проверки принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела, оно отменено прокуратурой, материалы направлены на дополнительную проверку. Также надзорное ведомство установило, что в больнице не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, а медицинский персонал не был обеспечен средствами индивидуальной защиты в полной мере.

"При выявлении больных с внебольничной пневмонией и симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, руководство больницы не обеспечило незамедлительный отбор биоматериалов пациентов и не выполнило санитарно-эпидемиологические мероприятия с целью недопущения распространения инфекции", - добавили в пресс-службе.

В целом в республике отсутствовало нормативно-правовое регулирование проведения противоэпидемических мероприятий, мониторинг эпидемиологической безопасности в медицинских организациях. При этом рост инфекционных заболеваний в регионе отмечался с февраля 2020 года. Также прокуратура выявила факты расхождения данных о случаях внебольничных пневмоний.