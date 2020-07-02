В Калужской области возобновили амбулаторный прием и плановую госпитализацию

ТАСС, 2 июля. Власти Калужской области разрешили работу амбулаторно-поликлинических отделений медицинских организаций региона, а также плановую госпитализацию. Об этом в четверг в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша.

"С сегодняшнего дня все амбулаторно-поликлинические медицинские организации региона принимают калужан в плановом порядке. Возобновляется плановая госпитализация пациентов в стационары, за исключением медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Помимо этого, принято решение разрешить плановую диспансеризацию и вакцинацию взрослого населения, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, медицинскую реабилитацию.

Режим повышенной готовности и масочный режим продлены в Калужской области до 31 июля. Регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Работу возобновили магазины с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, фитнес-центры, а также другие спортивные организации, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Ко 2 июля в Калужской области выявлено 6 170 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 3 690 человек выздоровели, 44 умерли.