Летний сад в Петербурге откроется для посетителей с 15 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Русский музей откроет для посещения Летний сад в Санкт-Петербурге с 15 июля, сообщила в четверг пресс-служба музея. Михайловский сад, который также находится в ведении Русского музея, будет доступен для прогулок с 8 июля.

"Посетителям садов будет рекомендовано использовать защитные маски и одноразовые перчатки, при необходимости их можно приобрести на входе, а также соблюдать социальную дистанцию. Для обеспечения безопасности посетителей в садах будет проводится ежедневная дезинфекция, павильоны и кафе будут временно закрыты", - говорится в сообщении пресс-службы.

Открытие парков при музеях в Санкт-Петербурге стало возможным после снятия городским правительством ограничений, введенных в марте для предотвращения распространения коронавируса. Постановлением городского правительства, которое подписал губернатор Александр Беглов, с 28 июня разрешается посещение парков, садов и скверов при условии соблюдения в них ежедневной дезинфекции контактных поверхностей элементов благоустройства. При этом в парках пока не разрешают открывать аттракционы, пункты проката инвентаря для спорта и отдыха и объекты общественного питания.

Летний сад - первый регулярный парк Санкт-Петербурга. Он был заложен в 1704 году, Петр I лично принимал участие в его проектировании и обустройстве. Несколько лет назад в парке была проведена комплексная реставрация, было восстановлено восемь исторических фонтанов, построено несколько новых объектов, которые повторяют исторические постройки. Знаменитые мраморные статуи Летнего сада заменены на точные копии, а оригиналы перенесены в помещения Русского музея для обеспечения сохранности памятников.