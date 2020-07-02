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Пандемия коронавируса нового типа

В МИД РФ сообщили, что у стран Азии есть интерес к российским лекарствам от коронавируса

Замглавы внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов также отметил, что Россия продолжает оказывать помощь многим странам этого региона, направляя медицинское оборудование, тест-системы, средства индивидуальной защиты

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Азиатские партнеры проявляют большой интерес к российским наработкам в борьбе с коронавирусом, в том числе лекарствам и вакцине. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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Он отметил, что Роспотребнадзор активно взаимодействует с азиатскими странами в двустороннем и многостороннем формате, в том числе в рамках ШОС, БРИКС, Восточноазиатского саммита и диалога с АСЕАН. "Мы эту работу, безусловно, будем продолжать, - сказал замминистра. - Азиатские партнеры проявляют большой интерес к российскому опыту борьбы с пандемией, прежде всего к наработкам, связанным с производством у нас лекарственных препаратов по борьбе с этой инфекцией. И конечно же, большой интерес проявляется к перспективам производства вакцины против COVID-19".

Он добавил, что Россия продолжает оказывать помощь многим странам Азии, направляя медицинское оборудование, тест-системы, средства индивидуальной защиты. "Наши мобильные лаборатории, например, задействованы в исследовании коронавирусной инфекции в труднодоступных районах Монголии. Такие же лаборатории работают у нас на базе российско-вьетнамского тропического центра", - рассказал дипломат.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли.

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