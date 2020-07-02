Власти Москвы составили портрет онлайн-избирателя в рамках голосования по поправкам

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по поправкам к Конституции РФ преимущественно старше 35 лет, голосовали "в движении" и использовали всевозможные гаджеты с мобильным интернетом, вплоть до компьютеров в автомобиле. В перспективе ДЭГ-система позволит онлайн-избирателю отозвать свой бюллетень и проголосовать заново без потери анонимности и тайны голосования, а также обеспечит верификацию участников онлайн-голосования по биометрическим данным, сообщил в интервью ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Об онлайн-избирателе

"Большинство из почти 1,2 млн онлайн-участников голосования в этом году - люди среднего возраста, от 35 до 55 лет. Самому взрослому участнику 102 года. При этом восемнадцатилетних, впервые пользующихся своим избирательным правом - более 400 человек. Столько же голосующих старше 90 лет. В возрастных группах 18-35 и более 55 лет одинаковое количество избирателей - примерно по 25% в каждой", - сказал Костырко.

По его словам, онлайн-избиратель голосовал достаточно быстро - за 1-2 минуты, при этом половину этого времени занимало ожидание СМС, подтверждающего мобильный телефон участника голосования. "Мы также наблюдали более 1 тыс. бюллетеней, которые были открыты в первый же час голосования и не закрыты на протяжении долгого времени. Онлайн-избиратели могли голосовать в течение шести дней", - сказал он.

Костырко уточнил, что голосовали москвичи и жители Нижегородской области с помощью самых разных гаджетов: компьютера, телефона, планшета. "Но также мы видим входы в систему с телевизоров, с бортового компьютера машины, с любого устройства, в которое могут вставить сим-карту. При этом мы полагали, что будут голосовать из дома, но сегодня онлайн голосуют в движении. Раньше мы удивлялись, что голосуют в первые часы работы, а "открытие" именно этого дистанционного голосования - с помощью мобильного интернета. Еще интересный факт: в Москве в ночь с пятницы на субботу проголосовало 36 тыс. человек, а это более 3% онлайн-избирателей", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что жители Москвы и Нижегородской голосовали по всей стране и миру, и география их пребывания обширна: Сочи, Крым, Сибирь, в зарубежье - страны Европы, США, даже Австралия и страны Южной Америки. "Но при этом голосование граждан проходило весьма равномерно, Москва и Нижегородская область "выступали" синхронно, расхождение в их графиках менее 1%. Наибольшая активность была в первый час голосования - свой выбор сделали более 100 тыс. человек или почти 10% избирателей. В целом, в течение всех шести дней наблюдаем повышение активности голосующих после обеда", - сказал Костырко.

Как работает система и отражаются атаки

Он пояснил, что блокчейн представляет собой базу данных - таблицы, в которые пишется информация. Эти таблицы могут быть заведены с разными правами: на запись в нее, на просмотр и скачивание. Предоставление доступа к базе данных называется "нода". "Нода наблюдателя дает права посмотреть и скачать зашифрованные голос, но не изменить. При этом наблюдать за онлайн-голосованием может любой желающий. Собственно, через такую ноду наблюдателя и произошла попытка атаки, которая была успешно отражена системой. И в системе онлайн-голосования нет свободного доступа к записи данных, то есть открытого блокчейна, опасность которого в том, что любой может "подцепиться" к пишущим нодам", - сказал Костырко.

"Но блокчейн весь ровно такой же, как и во всем мире. Записать информацию в таблицу можно, только приняв условие: быть в реестре избирателей, попадание в который заранее завизировано. На онлайн-голосовании по конституции только 1,19 млн человек могли войти и проголосовать, так как их данные были заранее проверены в Центризбиркоме, в МВД, в Пенсионном фонде РФ", - сказал Костырко.

Гарантия тайны голосования

Он также рассказал, что с помощью ноды наблюдателя видно, что данные не вносит никто кроме самих избирателей. "С момента начала голосования никаких изменений в систему внести нельзя, так как в этом случае голосование будет автоматически прекращено, и в открытом коде это отражено. У нас так называемая "невидимая рука": чтобы проголосовать, надо быть в реестре избирателей, и если меняется количество избирателей, то бюллетени заполняются с ошибкой, не принимаются системой и голосование мгновенно прекращается. В случае с общероссийским голосованием 1 млн избирателей и являются частью ключа в блокчейн. Чтобы внести изменение, нужно, по сути дела, "перезалить" реестр избирателей", - сказал Костырко.

Он добавил, что разработчики онлайн-голосования могли бы сделать систему наблюдения за ДЭГ понятной исключительно для очень узкого круга специалистов, но был выбран более простой и доступный обычным пользователям механизм наблюдателя, инструкцию к которым уже опубликовали профессиональные сообщества IT-специалистов - "Хабр", и наблюдателей - "Голос". Таким образом, наблюдателем за онлайн-голосованием мог стать каждый, а не только специалист.

При этом Костырко добавил, что система онлайн-голосования разработана и администрируется специалистами департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. "И на данный момент нет команды, кроме ДИТ, которая могла бы этим заниматься - это самая состоятельная группа IT-специалистов, которые разбираются во всех применяемых технологиях, могут их эксплуатировать, нет других команд, которые могли бы обеспечить весь путь голосования - от входа в личный кабинет до шифрования. И здесь действует закон бизнеса, который выживает только при нужном уровне специализации и кооперации", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что при работе системы онлайн-голосования обеспечена интеграция данных городских ресурсов. "К примеру, перед началом голосования, в последнюю минуту, мы исключили из реестров 55 умерших жителей Москвы и Нижнегородской области. Они подали заявление в добром здравии и, к сожалению, скончались. В традиционном голосовании за несколько часов до начала подобная выверка невозможна. А в онлайн-системе доступны данные современных сервисов ЗАГС и т.д. Например, гражданин поменял место жительства, и база уже знает об этом, а в книгах избирателей паспортные данные останутся прежними", - рассказал начальник по развитию смарт-проектов.

Можно ли испортить бюллетень

"Замечали, что внешний вид бюллетеня может быть искажен из-за надстроек браузера: люди включают антифишинги, антивзломы <...>. Когда все это работает в устройстве, с внешним видом любого бюллетеня происходят чудеса, могут немного сдвинуться шрифты или границы страницы. Также замечено, что жители Нижегородской области используют крайне много VPN, мы такого раньше не видели, даже в закрытых учреждениях. Но на обеспечение голосования это не влияет - бюллетень работает", - сказал Костырко.

Он добавил, что ранее один из экспертов указывал организаторам голосования на возможность заменить выбор в бюллетене на компьютере голосующего. "Мы ответили, что это возможно, только если заразить все компьютеры избирателя вирусом, но сделать это дистанционно на компьютере другого человека каким-то не вирусным способом невозможно. И даже теоретически, при подключении компьютера к сети это остается невозможным, так как все браузеры пользователей, которые участвуют в голосовании, при входе на форму бюллетеня автоматически проверяются на вирусы", - сказал начальник управления по развитию смарт-проектов.

Тем не менее в ходе тестирования системы был получен первый в международной истории испорченный бюллетень в блокчейне. "Не знаем, кто именно это сделал, так как бюллетень при шифровании становится анонимным. Но знаем, как он это сделал: просто взял и остановил сигнал между нажатием мышки и попаданием в память компьютера. Это так называемая припарковка транзакции, и он свою транзакцию смог "припарковать", - сказал Костырко.

Он пояснил, что в консоли браузера используется достаточно простой java-код, в котором можно выделить, например, три операции - открытие бюллетеня, передвижение курсора на квадратик и установку галочки, а после клика мышкой - "стоп". "И тогда пользователь в консоли видит число, в которое превратился его выбор, и может записать на его месте другое число, совпадающее по количеству знаков и быть из цифр. Затем голосующий нажимает "продолжить", и отправляет выдуманное число в блокчейн - систему шифрования. И система автоматически и верно оформит транзакцию, но после дешифрования бюллетеня не будет ясно, он поставил галочку за "да" или "нет" - то есть бюллетень испорчен, будто он на бумаге нарисовал третий квадратик и поставил в него галочку", - сказал Костырко.

Будущее системы

"В перспективе онлайн-голосования нужно нормативно закрепить возможность для граждан более свободно обращаться со своими данными. Сервису необходимо стать максимально доступным: решил проголосовать онлайн - подал заявку и сразу голосуешь. Для этого необходимы изменения в нормативные документы, гарантирующие заранее проверенный реестр избирателей. Система онлайн-голосования гарантирует удобство в своей эксплуатации, юридически оформлено, но сегодня не обладает достаточным доверием граждан, которое может быть обеспечено в будущем верифицированной базой данных, предоставленной самими жителями", - сказал Костырко.

По его словам, вопрос, кто же зашел в личный кабинет и со своей ли сим-картой, может быть разрешен с помощью биометрии, которая активно используется в банковских и визовых системах. "И защита таких данных на порядок выше: крайне сложно подделать голос или другие биометрические данные человека, чем просто логин и пароль от аккаунта. Доступ для избирателей с помощью биометрии решит вопросы, кто же находился за компьютером и проголосовал. К слову, уже сейчас можно повышать уровень доверия к своей учетной через банковские приложения", - сказал Костырко.

Кроме того, в перспективе у участников онлайн-голосования может появиться функция, недоступная традиционной избирательной системе - отзыв голоса при сохранении полной анонимности. Технически на блокчейне это возможно уже сейчас, но пока недоступно. "Предположим, человек проголосовал, но изменил свое решение, а голосование еще не закончено. Тогда он заходит под своим же верифицированным аккаунтом, "невидимой рукой" достает свой бюллетень и меняет в нем место галочки. Но сделать это может только он при сохранении тайны голосования, хоть сто раз до окончания голосования. При этом явка не меняется - человек меняет свое мнение в том бюллетене, который получил изначально, система ему не даст второй бюллетень. По факту, новый бюллетень избиратель не использует, а меняет свой выбор", - заключил Костырко.