Прокуратура проверяет данные о грубом обращении с ребенком в самарском доме малютки

ТАСС, 2 июля. Прокуратура Самарской области начала проверку после появления в интернете видеозаписи, на которой видно, как сотрудница дома малютки грубо обращается с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Организована проверка по факту размещенного в сети интернет видео о ненадлежащем обращении с детьми сотрудницы дома малютки. По результатам проверки будет решен вопрос об ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Видео ранее появилось в социальных сетях. На кадрах запечатлены гуляющие на площадке дети и взрослая женщина, вероятно, воспитатель. В какой-то момент она грубо вытряхивает из игрушечной коляски ребенка, а затем, когда он падает, не обращает внимания на плач и не подходит к нему.