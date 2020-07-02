Торговые центры откроются в Ивановской области с 7 июля

ТАСС, 2 июля. Торговые центры в Ивановской области, которые приостановили свою работу три месяца назад из-за пандемии коронавирусной инфекции, откроются 7 июля. Об этом журналистам в четверг сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"Торговые центры в Ивановской области заработают со следующей недели, а именно со вторника, 7 июля. Самые важные правила для посетителей торговых центров - маски, перчатки, социальная дистанция, это особенно важно для замкнутого пространства с нерегулируемым потоком людей", - сказал Фокин.

Он уточнил, что накануне правительство региона утвердило регламент работы торговых центров, который был разработан областным Роспотребнадзором. Согласно ему, на территории торгового центра запрещено находиться лицам старше 65 лет. Посетители и персонал ТЦ обязаны использовать маски и перчатки. При этом исключается обслуживание в торговом центре организованных групп покупателей из других регионов, включая участников автобусных шоп-туров. Одновременно находиться в ТЦ могут не более одного человека на 10 кв. метров площади, число посетителей будет контролироваться с помощью электронных счетчиков.

Кроме того, с 6 июля в Ивановской области возобновляют действие социальные карты и транспортное приложение универсальных карт школьника, открываются детские сады.

Ранее в Ивановской области возобновили плановую медицинскую помощь, открыли библиотеки, автошколы, летние кафе, разрешили прогулки на свежем воздухе, а также тренировки профессиональных спортсменов на стадионах и в спортзалах.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 4 829 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 68 диагнозов. Выздоровели 2 9733 пациента, умерли 45.