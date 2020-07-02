Российские вузы вправе перенести начало учебного года из-за коронавируса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев до нормализации эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщил в четверг замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в 2020 году.

По его словам, Минобрнауки исходит из базового сценария, по которому учебный год 1 сентября начнется в привычном формате.

"Но вместе с тем это может быть совершенно в разных регионах по-разному, есть два варианта развития: первое - уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Это, конечно, не очень удобно, но может быть такой вариант - отсрочить начало учебного года до завершения вот этой опасной ситуации", - сказал он.

Второй вариант, по словам Афанасьева, заключается в том, что новый учебный год вузы могут начать в дистанционном режиме. Как подчеркнул замминистра, этот сценарий развития ситуации является "совсем критическим" и в министерстве на него не рассчитывают, хотя и готовы к нему. Он указал, что образовательным учреждениям необходимо иметь дистанционные платформы обучения и подавляющее большинство вузов выстроило и сейчас выстраивает такие образовательные ресурсы.