{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Ботсване происходит необъяснимая массовая гибель слонов

По данным Science Alert, большинство из 350 мертвых слонов нашли возле источников воды в северных частях дельты реки Окванго, перед смертью животные начинают ходить кругами

ПРЕТОРИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Массовая и необъяснимая гибель слонов продолжается второй месяц на юго-западе Ботсваны. Об этом сообщил в четверг научный портал Science Alert.

"С мая по неизвестным пока еще причинам в дельте реки Окванго умерли не менее 350 слонов, - заявил сотрудник фонда "Национальный парк спасения" Найл Макканн. - Это абсолютно беспрецедентная для всей Африки ситуация, причины которой пока неизвестны". По его словам, "другие животные не затронуты мором", что исключает вероятность отравления.

В свою очередь власти страны исключили насильственную смерть слонов. "На погибших животных нет признаков, говорящих о том, что слоны были убиты браконьерами, - заявил региональный представитель организации защиты дикой природы Димакацо Нтшебе. - У всех животных бивни целы". Первоначальная версия о том, что причиной смерти слонов является распространение среди животных сибирской язвы не подтвердилась, отмечает южноафриканская радиостанция SABC.

Science Alert сообщает, что большинство мертвых слонов найдено возле источников воды в северных частях дельты реки Окванго, на территории одного из наиболее охраняемых заповедников Ботсваны. Очевидцы передают, что перед смертью слоны начинают ходить кругами. Специалисты предполагают, что речь может идти о поражении у животных центральной нервной системы. При этом в соседней Намибии пока не зафиксированы случаи странных смертей среди слонов.
На текущий день в Ботсване в условиях дикой природы обитают около 130 тыс. слонов. Ни в одной другой африканской стране нет столь значительного числа этих животных. Всего на территории Африке сейчас насчитывается 350 тыс. слонов.

Теги
Ботсвана
МИД Литвы рекомендовал регулятору запретить трансляцию российских телеканалов RT
Глава министерства Линас Линкявичюс объяснил это тем, что генеральный директор RT Дмитрий Киселев находится под установленными Советом ЕС санкциями
Читать полностью