СМИ: в Ботсване происходит необъяснимая массовая гибель слонов

ПРЕТОРИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Массовая и необъяснимая гибель слонов продолжается второй месяц на юго-западе Ботсваны. Об этом сообщил в четверг научный портал Science Alert.

"С мая по неизвестным пока еще причинам в дельте реки Окванго умерли не менее 350 слонов, - заявил сотрудник фонда "Национальный парк спасения" Найл Макканн. - Это абсолютно беспрецедентная для всей Африки ситуация, причины которой пока неизвестны". По его словам, "другие животные не затронуты мором", что исключает вероятность отравления.

В свою очередь власти страны исключили насильственную смерть слонов. "На погибших животных нет признаков, говорящих о том, что слоны были убиты браконьерами, - заявил региональный представитель организации защиты дикой природы Димакацо Нтшебе. - У всех животных бивни целы". Первоначальная версия о том, что причиной смерти слонов является распространение среди животных сибирской язвы не подтвердилась, отмечает южноафриканская радиостанция SABC.

Science Alert сообщает, что большинство мертвых слонов найдено возле источников воды в северных частях дельты реки Окванго, на территории одного из наиболее охраняемых заповедников Ботсваны. Очевидцы передают, что перед смертью слоны начинают ходить кругами. Специалисты предполагают, что речь может идти о поражении у животных центральной нервной системы. При этом в соседней Намибии пока не зафиксированы случаи странных смертей среди слонов.

На текущий день в Ботсване в условиях дикой природы обитают около 130 тыс. слонов. Ни в одной другой африканской стране нет столь значительного числа этих животных. Всего на территории Африке сейчас насчитывается 350 тыс. слонов.