В Карелии рассмотрят заявку чешского инвестора на создание экотехнопарка

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июля. /ТАСС/. Компания ООО "МЦЕ Инвест Рус" вышла с концессионным предложением о строительстве экотехнопарка в местечке Орзега под Петрозаводском. Здесь же фирма намерена реализовать инвестиционный проект по созданию завода по вторичной переработке отходов, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин.

"Фирма ООО "МЦЕ Инвест Рус" с инициативной концессией выходит к нам. В концессию вошло то, что мы заложили в соответствии со схемой обращения с отходами: это [мусорный] полигон, мусоросортивочный комплекс и биогазовая станция. <…> Все, что каcается вторичной переработки пластика, эта же фирма заявилась с инвестиционным проектом в Корпорацию развития Карелии, чтобы рядом создать объект переработки", - рассказал Щепин.

На сегодняшний день пакет документов от "МЦЕ Инвест Рус" поступил в правительство региона для окончательного согласования, после чего концессионное соглашение опубликуют в интернете, где в течение 45 дней любая другая компания, готовая также воплотить в жизнь предложенную концепцию экотехнопарка на более выгодных условиях, сможет подать заявку. В таком случае правительство региона будет обязано провести конкурс между участниками.

По словам Щепина, в рамках концессии фирма планирует вложить порядка 1,5 млрд рублей в строительство парка, и до 6,5 млрд рублей - в инвестпроект по глубокой переработке вторичных фракций. Оба проекта взаимосвязаны сырьевыми потоками и должны синхронно запуститься в 2023 году.

По данным базы СПАРК, ООО "МЦЕ Инвест Рус" на 51% принадлежит чешской компании "МЦЕ Инвест Интернешнл", еще 49% владеет физлицо - Ксения Ненашева. В числе разрешенных видов деятельности компании - утилизация отсортированных материалов. Чешская компания "МЦЕ Инвест Интернешнл" занималась строительством ряда крупных объектов в России, в том числе электростанции, лесоперерабатывающих комбинатов, а также строительством дорог в Европе.

Как ранее сообщал ТАСС, строительство эконтехнопарка в Карелии предполагается на территории уже существующий свалки в местечке Орзега Прионежского района. Действующая свалка должна быть рекультирована, а рядом планируется запуск мусоросортировочного комплекса мощностью до 200 тыс. тонн, биоэнергетической станции, производящей углекислый газ и метан, с газохранилищем и комплексом по производству биогрунта. Власти также рассматривают варианты создания котельных на биогазе в городах Суоярви или Медвежьегорск.