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Приморский сафари-парк нашел опекунов для знаменитого тигра Амура и еще 62 животных

Под опеку также взяты другие тигры

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Приморский сафари-парк, известный как место проживания знаменитого дружбой с козлом тигра Амура, нашел опекунов для 63 животных, в том числе и самого тигра. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

В апреле крупнейший в Приморье зоопарк под открытым небом начал поиск опекунов для своих животных на время вынужденного простоя в условиях пандемии. На содержание одного только тигра Амура в месяц требуется 40 тыс. рублей.

"За два месяца найдено 55 опекунов для животных сафари-парка. 63 животных взято под опеку", - гласит сообщение. Теперь у тигра Амура два опекуна: крупная региональная торговая сеть "Реми" и жительница Москвы Ольга Самородова.

Под опеку также взяты другие тигры, сокол сапсан, даурский журавль, дальневосточные леопарды, лесные коты, белоплечий орлан, еноты, олени и другие животные сафари-парка.

Приморский сафари-парк располагается в Шкотовском районе Приморья в 80 км от Владивостока. Здесь обитает 70 видов животных, в том числе краснокнижные амурские тигры и редчайшие крупные кошки планеты - дальневосточные леопарды. В 2015 году парк получил известность благодаря истории дружбы тигра Амура и козла Тимура, которого привезли хищнику в качестве живой добычи. Тимур дал отпор Амуру и напал сам, а вскоре принял тигра за вожака и всюду следовал за ним, за этой историей следили СМИ всего мира на протяжении нескольких месяцев.

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