"Орленок" планирует до конца года принять около 16 тыс. детей по бесплатным путевкам

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Орленок" планирует до конца года выполнить обязательства по государственному заданию и принять около 16 тыс. детей. Это бесплатные путевки, которые финансируются из федерального бюджета, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе центра.

"До конца года мы планируем закрыть обязательства по государственному заданию. Традиционно в "Орленок" по бесплатным путевкам приезжают около 80% детей, это порядка 16 тыс. ребят. Но в настоящее время мы принимаем 50% от возможного объема вместимости, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, участниками первой летней смены стали дети только из Краснодарского края и республики Адыгея", - сказали в пресс-службе, уточнив, что часть детей уже отдохнула по бесплатным путевкам до приостановки работы лагеря из-за пандемии.

В пресс-службе также добавили, что в этом году цену на путевки поднимать не планируется. Кроме того, в данный момент, центр продает путевки с минимальной маржинальностью, так как законом запрещено выставлять цену ниже себестоимости.

Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" открылся в 1960 году в 45 км от города Туапсе на берегу Черного моря. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр "Орленок", состоящий из нескольких лагерей, где летом одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. детей.

Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали детей. В прошлый четверг в ходе заседания оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновят прием отдыхающих с 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора. Отдыхать в них могут пока только жители региона.