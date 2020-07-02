Разработчики "Авифавира" считают важным опыт принятия решений при борьбе c коронавирусом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Генеральный директор "ХимРар Фарма" Елена Якубова считает важным сохранение опыта принятия решений, сложившегося в начальный период борьбы c новой коронавирусной инфекцией. Об этом она сказала в четверг на встрече с заместителем председателя СБ РФ, председателем Попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрием Медведевым с руководителями стартапов инновационного центра фонда.

"ХимРар Фарма" и Российский фонд прямых инвестиций являются соучредителями компании "Кромис" - разработчика препарата "Авифавир" для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это первый российский препарат на основе фавипиравира, который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа. "Авифавир" получил одобрение Минздрава РФ. ООО "Кромис" входит в Кластер биомедицинских технологий Фонда "Сколково".

"Мы проводим осмысление того опыта, который мы получили, когда мы работали (совместно со "Сколково" над лекарством от новой коронавирусной инфекции - прим. ТАСС) без званий, без регалий, когда нам надо было решать вопросы, надо было спасать страну от коронавирусной инфекции. Сейчас вносим предложения по изменению регистрации клинических исследований, процедур взаимодействия с Росздравнадзором. И от "Сколково" мы ожидаем поддержки в решении этих вопросов", - сказала Якубова.

Она рассказала, что в компании с самого начала следили за эпидемией, которая развернулась в Китае. "И когда эта беда уже пришла в Европу, мы поняли, что нужно действовать. Первые, к кому мы обратились за поддержкой, был фонд "Сколково", - отметила она.

Якубова подчеркнула, что фонд быстро разработал новый порядок для принятия решений по проектам, которые касались коронавируса. "Благодаря этой процедуре мы сработали быстро, мы получили поддержку в разработке препарата, синтеза, проведения доклинических исследований. И благодаря этому первый препарат, специфически воздействующий на коронавирус, появился в России. Их всего два в мире - наш фавипиравир, торговое наименование "Авифавир", и американский ремдесивир. И всего три страны, где препараты для лечения COVID были в доступе - Россия, Япония, Китай. Потом уже присоединились США", - сказала она.

Якубова напомнила, что "Кромис" начал взаимодействовать с фондом "Сколково" с середины марта, 24 апреля препарат уже появился в больницах в рамках клинического исследования, а "в первых числах июня мы отгрузили в 35 территорий препарат для лечений коронавирусной инфекции".