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Путин: первое решение о присвоении звания "Город трудовой доблести" примут в этом году

Президент назвал учреждение почетного звания знаковым событием, которое получило всенародную поддержку

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первое решение о присвоении нового почетного звания "Город трудовой доблести" будет принято уже в этом году. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа".

Он назвал учреждение почетного звания "Город трудовой доблести" знаковым событием, которое получило всенародную поддержку. "Заявки в российский оргкомитет "Победа" поступили от 28 городов, сегодня их обсудим. И первое решение с присвоением почетного звания примем уже в текущем, юбилейном году", - сказал Путин, отметив, что в поддержку ряда заявок жители собрали многочисленные подписи. 

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