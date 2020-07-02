Путин: первое решение о присвоении звания "Город трудовой доблести" примут в этом году

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первое решение о присвоении нового почетного звания "Город трудовой доблести" будет принято уже в этом году. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа".

Он назвал учреждение почетного звания "Город трудовой доблести" знаковым событием, которое получило всенародную поддержку. "Заявки в российский оргкомитет "Победа" поступили от 28 городов, сегодня их обсудим. И первое решение с присвоением почетного звания примем уже в текущем, юбилейном году", - сказал Путин, отметив, что в поддержку ряда заявок жители собрали многочисленные подписи.